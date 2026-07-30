Auburn National Bancor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Auburn National Bancor hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,520 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at