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29.10.2026 06:31:29
Auburn National Bancor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Auburn National Bancor veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Auburn National Bancor 0,640 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,02 Prozent auf 9,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,2 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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