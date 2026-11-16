Aucfan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aucfan lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 JPY. Im Vorjahresviertel waren -28,440 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aucfan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 4,23 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aucfan -31,510 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Aucfan im vergangenen Geschäftsjahr 5,86 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aucfan 4,66 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at