Aucfan gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aucfan hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Aucfan mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at