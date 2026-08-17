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17.08.2026 06:31:29
Aucfan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aucfan hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 JPY gegenüber -7,980 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Aucfan im vergangenen Quartal 1,51 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aucfan 1,13 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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