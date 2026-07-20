Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
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20.07.2026 21:15:00
Auch 2030: Telekom bleibt bei der WM am Ball
Die Telekom hat sich auch die Rechte für die nächste Veranstaltung 2030 gesichert. Mehrere Spiele werden trotzdem auch im Free-TV zu sehen sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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