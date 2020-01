Auch AGRANA wegen Coronavirus in Kontakt mit Behörden in China

Auch der börsennotierte Frucht-, Zucker- und Stärkekonzern AGRANA ist in China vertreten und wegen des Coronavirus in Kontakt mit dortigen Behörden.

Derzeit steht die Produktion aufgrund der Neujahrsferien, die die Regierung bis 2. Februar verlängert hat, still. "Wir werden die Situation vor Produktionsbeginn ab Februar neu bewerten", teilte AGRANA -Sprecher Markus Simak der APA am Dienstag mit.

"Das Coronavirus hat bis jetzt keine Auswirkungen auf unsere Produktion." Bis zuletzt sei alles ohne Einschränkung gelaufen.

AGRANA unterhält in China drei Produktionsstandorte, an denen rund 380 Mitarbeiter tätig sind. In den beiden Fruchtzubereitungswerken in Dachang (Region Peking) und Changzhou (Region Shanghai) stellen die Österreicher Fruchtzubereitungen für die Molkereiindustrie her, im Werk in Xianyang (Region Shaanxi) produziert die AGRANA Fruchtsaftkonzentrate für Getränkehersteller.

APA