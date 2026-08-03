Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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03.08.2026 22:46:21
Auch Amazon erreicht Allzeithoch: Hoffnung auf Frieden in Nahost treibt Dow-Jones-Index auf Rekordhoch
Donald Trump kündigt neue Friedensgespräche mit Teheran an, der Rohölpreis sinkt daraufhin spürbar. Amazon ist nach guten Quartalszahlen bei den Anlegern gefragt. Verluste muss dagegen Elons Musk SpaceX verkraften.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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27.07.26
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22.07.26
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.