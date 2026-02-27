Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
27.02.2026 21:14:20
Auch App betroffen: Großstörung bereitet Probleme bei Amazon-Bestellungen
Der Online-Gigant Amazon hat mit einer technischen Störung zu kämpfen. Seit dem Mittag melden Kunden Fehler beim Anmelden, Bestellen und Bezahlen. Der Auslöser des Problems ist genauso unklar, wie die Dauer der Störung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
