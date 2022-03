Auch Continental stoppt Produktion in Russland

Hamburg (Reuters) - Nach anderen Unternehmen aus der Autobranche stoppt auch der Zulieferer Continental seine Produktion und Geschäfte in Russland.

"Vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine und den damit verbundenen aktuellen Verwerfungen hat Continental entschieden, die Produktion im Werk in Kaluga vorerst auszusetzen", bestätigte ein Sprecher des Dax-Konzerns am Dienstag. Außerdem sei das Im- und Exportgeschäft mit Russland zunächst eingestellt worden. Die aktuelle Nachfrage bediene Continental bis auf Weiteres aus den vor Ort bestehenden Lagerbeständen.

Der Konzern teilte weiter mit, man werden die betroffene Belegschaft vor Ort "unterstützen und prüfen, wie wir angesichts der aktuellen Situation und den damit einhergehenden Einschränkungen eine Grundabsicherung ermöglichen können". In Kaluga produziert Continental vor allem Reifen. In Moskau betreiben die Niedersachsen außerdem Vertriebsbüros und sind in Tschistopol bei Kazan an einem Gemeinschaftsunternehmen beteiligt, in dem bis vor Kurzem Fahrtenschreiber für Nutzfahrzeuge endmontiert wurden. Insgesamt beschäftigt der Konzern in Russland rund 1300 Mitarbeiter. In der Ukraine hat Conti keine eigenen Standorte.