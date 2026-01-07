KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
07.01.2026 15:12:00
Auch da muss Copilot rein: Microsofts KI-Assistent in Büro-Druckern von HP
Omnipräsenz in Microsofts Windows und 365 ist nicht genug: HP bietet Geschäftskunden den KI-Assistenten Copilot bald auch in Druckern an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu Microsoft Corp.
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|32 340,00
|-5,71%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|18,74
|-0,95%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|24 810,00
|1,51%
|Microsoft Corp.
|409,90
|0,24%