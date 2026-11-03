Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.11.2026 11:59:00
Auch deutsche Bundespolitik: Apple bestätigt Spyware-Warnung
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Ende Oktober gingen erneut sogenannte Threat-Notifications auf iPhones ein, die Apples Sicherheitsabteilung schickt. Betroffen war mehr als nur Deutschland.
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