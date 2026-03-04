Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
04.03.2026 14:54:00
Auch KI-Agenten müssen zahlen: Microsoft soll neue Abostufe für M365 planen
Wenn KI-Agenten menschliche Mitarbeiter ersetzen, was passiert dann mit Softwarelizenzen? Laut Berichten schnürt Microsoft ein passendes Abopaket für M365.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
04.03.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
02.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
|
02.03.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|20 060,00
|0,35%
|Microsoft Corp.
|349,10
|0,29%