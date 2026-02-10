Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
10.02.2026 19:55:41
Auch Lufthansa-Kabinenpersonal zu Warnstreik aufgerufen
DOW JONES--Neben den Lufthansa-Piloten wird auch das Kabinenpersonal am Donnerstag streiken. Wie die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) mitteilte, hat sie das Kabinenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zur Begründung verwies die Flugbegleiter-Gewerkschaft darauf, dass es in den laufenden Manteltarifverhandlungen mit der Lufthansa weiterhin keine Bewegung bei zentralen Fragen der Arbeitsbedingungen gebe. Bestreikt werden sollen am Donnerstag alle Abflüge der Deutschen Lufthansa von den Flughäfen Frankfurt und München.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 10, 2026 13:55 ET (18:55 GMT)
