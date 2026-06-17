KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.06.2026 16:02:00
Auch ohne NPU: Microsoft weicht Kriterien für „Copilot+“ auf
2024 legte Microsoft das Marketing-Programm Copilot+ für Notebooks mit Neural Processing Unit (NPU) auf. Nun weicht die Firma vom Weg ab und erlaubt auch GPUs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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