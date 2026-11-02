RTX A-S Aktie

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WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129

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02.11.2026 18:52:00

Auch Preis für RTX 5080 steigt stark, Nachfolger verzögert

Eine schmale Grafikkarten ohne sichtbare Lüfter vor grünem Hintergrund.

Laut Nvidia verschwindet die 5090 doch nicht – dennoch steigt der Preis auch für das kleinere Modell, dessen 24-GByte-Version wohl nicht im Plan liegt.

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