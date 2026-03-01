|
01.03.2026 09:18:38
Auch Russland fordert Sondersitzung der Internationalen Atombehörde
WIEN (dpa-AFX) - Nach Teheran fordert auch Moskau wegen der israelisch- amerikanischen Angriffe im Iran eine Sondersitzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Diese solle vor einer ohnehin geplanten regulären Frühjahrssitzung des IAEA-Gouverneursrates am Montag stattfinden, schrieb der russische Botschafter bei den internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, auf der Plattform X. Zuvor hatte auch der Iran unter Verweis auf eine "Bedrohung" der nuklearen Einrichtungen im Land eine Sondersitzung gefordert./al/DP/zb
