Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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13.07.2026 22:37:39
Auch SpaceX und Sandisk im Minus: Spannungen rund um Straße von Hormus belasten Wall Street
Trump kündigt eine Marineblockade gegen Iran an. Daraufhin steigen die Preise für Rohöl. Nach einem erfolgreichen US-Börsendebüt bricht die Aktie des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix ein. Auch SpaceX schwächelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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