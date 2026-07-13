Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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13.07.2026 22:37:39

Auch SpaceX und Sandisk im Minus: Spannungen rund um Straße von Hormus belasten Wall Street

Trump kündigt eine Marineblockade gegen Iran an. Daraufhin steigen die Preise für Rohöl. Nach einem erfolgreichen US-Börsendebüt bricht die Aktie des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix ein. Auch SpaceX schwächelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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