UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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15.09.2026 16:06:29
Auch Vorstandschefin soll gehen: UniCredit will offenbar Commerzbank-Aufsichtsräte der Bundesregierung loswerden
Die UniCredit will die Commerzbank übernehmen. Vorstandschefin Bettina Orlopp spricht sich dagegen aus, hat damit aber letztlich keinen Erfolg. Nun sieht es so aus, als würde sie der Fusion zum Opfer fallen. Und auch die Aufsichtsratsitze der Bundesregierung sind den Italienern wohl ein Dorn im Auge.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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