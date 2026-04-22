Sky Deutschland Aktie
WKN DE: SKYD00 / ISIN: DE000SKYD000
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22.04.2026 18:42:26
Auch WOW mit im Paket: EU-Kommission: RTL darf Sky übernehmen
Brüssel steht dem größten Geschäft in der Firmengeschichte von RTL Deutschland nicht im Wege. Damit kommt der Sender bald auf über elf Millionen zahlende Abonnenten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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