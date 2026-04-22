RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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22.04.2026 18:42:26

Auch WOW mit im Paket: EU-Kommission: RTL darf Sky übernehmen

Brüssel steht dem größten Geschäft in der Firmengeschichte von RTL Deutschland nicht im Wege. Mit der Übernahme von Sky soll die Position im Wettbewerb mit anderen Streamingdiensten verbessert werden, vor allem aus den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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