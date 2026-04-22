RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
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22.04.2026 18:42:26
Auch WOW mit im Paket: EU-Kommission: RTL darf Sky übernehmen
Brüssel steht dem größten Geschäft in der Firmengeschichte von RTL Deutschland nicht im Wege. Mit der Übernahme von Sky soll die Position im Wettbewerb mit anderen Streamingdiensten verbessert werden, vor allem aus den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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22.04.26