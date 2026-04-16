Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
16.04.2026 11:25:38
Auch Zypern plant Altersgrenze für soziale Netzwerke
NIKOSIA (dpa-AFX) - Nach Griechenland will auch Zypern den Zugang für Kinder unter 15 Jahren zu sozialen Medien einschränken. Präsident Nikos Christodoulidis erklärte, es solle eine Altersgrenze von 15 Jahren für soziale Netzwerke gelten. "Der Schutz unserer Kinder im digitalen Umfeld hat für unsere Regierung höchste Priorität", schrieb Christodoulidis auf Facebook. Die Regelung soll im Laufe des Jahres gelten, weitere Angaben machte er zunächst nicht.
In Griechenland hatte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis Anfang April ein entsprechendes Gesetz angekündigt. Ab dem 1. Januar 2027 sollen Kinder unter 15 Jahren keine Social-Media-Plattformen mehr nutzen dürfen. Er sprach von einem notwendigen Schritt zum Schutz Jugendlicher vor den negativen Auswirkungen und dem "süchtig machenden Aufbau" sozialer Netzwerke. Beide Länder planen gesetzliche Regelungen zur Prüfung des Alters, zu Sanktionen bei Verstößen und zur stärkeren Verantwortung der Plattformen.
Am Mittwoch hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Rahmen der Debatte um den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz für eine EU-App zur digitalen Altersüberprüfung geworben. Die Vorlage dafür sei technisch fertig, hieß es./tt/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
16.04.26
|Auch Zypern plant Altersgrenze für soziale Netzwerke (dpa-AFX)
|
15.04.26
|EU will Meta zur Änderung von Whatsapp-KI-Richtlinien anweisen (Dow Jones)
|
15.04.26
|EU droht Meta wegen WhatsApp-KI mit Zwangsmaßnahmen (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
10.04.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|574,70
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.