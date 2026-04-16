Auch Zypern plant Altersgrenze für soziale Netzwerke

NIKOSIA (dpa-AFX) - Nach Griechenland will auch Zypern den Zugang für Kinder unter 15 Jahren zu sozialen Medien einschränken. Präsident Nikos Christodoulidis erklärte, es solle eine Altersgrenze von 15 Jahren für soziale Netzwerke gelten. "Der Schutz unserer Kinder im digitalen Umfeld hat für unsere Regierung höchste Priorität", schrieb Christodoulidis auf Facebook. Die Regelung soll im Laufe des Jahres gelten, weitere Angaben machte er zunächst nicht.

In Griechenland hatte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis Anfang April ein entsprechendes Gesetz angekündigt. Ab dem 1. Januar 2027 sollen Kinder unter 15 Jahren keine Social-Media-Plattformen mehr nutzen dürfen. Er sprach von einem notwendigen Schritt zum Schutz Jugendlicher vor den negativen Auswirkungen und dem "süchtig machenden Aufbau" sozialer Netzwerke. Beide Länder planen gesetzliche Regelungen zur Prüfung des Alters, zu Sanktionen bei Verstößen und zur stärkeren Verantwortung der Plattformen.

Am Mittwoch hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Rahmen der Debatte um den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz für eine EU-App zur digitalen Altersüberprüfung geworben. Die Vorlage dafür sei technisch fertig, hieß es./tt/DP/nas