13.11.2025 06:31:28
AUCNET gewährte Anlegern Blick in die Bücher
AUCNET lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 19,12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AUCNET 21,84 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AUCNET in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,95 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
