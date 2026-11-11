AUCNET hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AUCNET hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,12 JPY, nach 9,56 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat AUCNET mit einem Umsatz von insgesamt 16,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at