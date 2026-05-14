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14.05.2026 06:31:29
AUCNET: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
AUCNET hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 23,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21,65 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 18,19 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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