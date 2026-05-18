Auddia gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Auddia hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -39,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Auddia ein EPS von -29,720 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at