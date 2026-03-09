|
Auddia präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Auddia hat am 06.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Auddia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -14,960 USD je Aktie gewesen.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5,600 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Auddia -57,630 USD je Aktie generiert.
