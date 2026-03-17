AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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17.03.2026 13:31:00
Audi: Gute Zahlen nach Ausgleichszahlung von Volkswagen
Audi verdiente im vergangenen Jahr nach Steuern mehr als 2024. Dazu beigetragen hat auch eine Ausgleichszahlung von Volkswagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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