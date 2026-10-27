Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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27.10.2026 15:07:00
Audi: Kritik an Gernot Döllner nach Trump-Auftritt eskaliert im VW-Intranet
Nach seinem gemeinsamen Auftritt mit US-Präsident Trump steht Audi-Boss Gernot Döllner auch im Volkswagen-Konzern in der Kritik. Im Intranet geriet die Debatte offenbar derart außer Kontrolle, dass VW eingriff.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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