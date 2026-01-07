Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
07.01.2026 01:40:19
Audi, Porsche, VW Announce Major US Recalls Tied to Rearview Camera Glitch
Volkswagen Group brands are recalling more than half a million vehicles in the US because the rearview cameras could fail.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|38,29
|-1,82%
|Volkswagen (VW) St.
|102,10
|-1,64%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,00
|-2,37%