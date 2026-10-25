AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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25.10.2026 04:47:00
Audi baut für vier Milliarden Dollar eigenes Werk in den USA
Bislang importiert Audi alles seine Fahrzeuge in die USA und zahlt dafür hohe Zölle. Nun will das Unternehmen erstmals vor Ort produzieren. Ausgerechnet Donald Trump darf die Milliardeninvestition im Wahlkampf verkünden – zusammen mit dem Audi-Chef.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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