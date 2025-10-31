AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
|
31.10.2025 11:03:28
Audi cuts outlook on intense competition, economic woes
The brand is expecting a US$1.5 billion hit from tariffs this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!