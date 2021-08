Audi: Elektroautos in drei Jahren so profitabel wie Verbrenner

FRANKFURT (Dow Jones)--Elektroautos dürften spätestens in drei Jahren nach Ansicht von Audi so profitabel sein wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. In zwei bis drei Jahren sollte die Profitabilität auf dem Niveau von Benzin- oder Dieselautos liegen, sagte Audi-Finanzvorstand Jürgen Rittersberger. Ab 2026 will die Volkswagen-Tochter neue Modelle nur noch mit Elektroantrieb auf den Markt bringen. Bis 2033 lässt Audi die Produktion seiner Verbrenner dann nach und nach auslaufen.

Eine Ausnahme sei allerdings der chinesische Markt. Mit Blick auf die Kundennachfrage und die Regulierung wolle sich Audi hier die Offenheit bewahren, so Chef-Strategin Silja Pieh. "Wir werden über die nächsten Jahre die Entwicklung des Marktes beobachten und dann zu gegebener Zeit entscheiden, wie lange wir ein china-spezifisches Verbrennerportfolio noch weiter laufen lassen", so die Managerin. Die Fahrzeuge würden dann aus der lokalen Produktion kommen.

August 26, 2021