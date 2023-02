Audi erwägt Bau von Elektroauto-Fabrik in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Audi erwägt angesichts staatlicher Subventionen in den USA den Bau einer Fabrik für Elektroautos. "Mit dem Inflation Reduction Act der amerikanischen Regierung ist der Bau eines US-Werks für Elektroautos natürlich hochattraktiv geworden", sagte Audi-CEO Markus Duesmann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Entscheidungen seien bisher nicht gefallen, aber der Volkswagen-Konzern werde in Zukunft wahrscheinlich mehr Autos für den US-Markt auch dort bauen als bisher, so der Manager.

Im Rahmen des staatlichen Förderprogramms der USA werden unter anderem der Bau von Elektroauto -und Batteriezellfabriken gefördert.

Die Branchenzeitung Automobilwoche berichtet unter Berufung auf Unternehmenskreisen, dass der Volkswagen-Konzern für seine neue Marke Scout ein Produktionswerk in den USA bauen wolle. An der Marke Scout besitzt Volkswagen die Rechte und will sie für den amerikanischen Markt als Elektromarke wiederbeleben. Es sei vorstellbar, dass Audi mit Scout in einem Werk produziere, so die Zeitung. Der Produktionsstart sei für 2026 geplant.

February 24, 2023 07:57 ET (12:57 GMT)