AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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27.07.2026 12:35:00
Audi kappt Jahresziele: Umsatz und Marge sinken, China-Geschäft bricht ein
Audi senkt die Jahresprognose deutlich. Trotz steigender Marge belastet das China-Geschäft massiv. In Deutschland boomt derweil die E-Auto-Nachfrage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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