Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 09:38:39

Audi liefert 2025 weltweit weniger aus - Aufwärtstrend in 4Q

DOW JONES--Der Premiumautohersteller Audi hat 2025 zwar weltweit mit 1,62 Millionen Fahrzeuge rund 3 Prozent weniger ausgeliefert als im Vorjahr, im vierten Quartal allerdings einen klaren Aufwärtstrend verzeichnet. Bereits seit September übertrafen die weltweiten Auslieferungen jedoch in jedem Einzelmonat den Vorjahreswert, wie Audi am Mittwochmorgen mitteilte. Im Jahr 2025 prägten laut Audi die geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Auslieferungszahlen. Nicht nur die Wettbewerbssituation in China sondern auch die US-Zollpolitik habe die gesamte Automobilbranche vor große Herausforderungen gestellt. Dies habe sich auch auf das internationale Konsumverhalten ausgewirkt, und die soliden Ergebnisse in Europa, Deutschland und den Übersee- und Wachstumsmärkten hätten diese Einflüsse nicht vollständig kompensieren können.

In Europa (ohne Deutschland) lieferte Audi mehr als 464.000 Fahrzeuge aus, ein leichter Rückgang von 0,5 Prozent zum Vorjahr. In Deutschland legten die Auslieferungen um 4 Prozent auf 206.290 Autos zu, und von den ausgelieferten Fahrzeugen waren rund 41.000 vollelektrisch (+89 Prozent). In Nordamerika übergab Audi 202.143 Einheiten, das war ein Rückgang von 12 Prozent. Der Wettbewerb im Markt China blieb laut Audi weiterhin intensiv, hier wurden knapp 618.000 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 5 Prozent. In den Übersee- und Wachstumsmärkten konnte Audi die Auslieferungen mit knapp 134.000 Einheiten um rund 6 Prozent steigern, bei den vollelektrischen Modellen sogar um fast 26 Prozent. Ein starkes Wachstum gab es unter anderem in den Ländern Argentinien (+77 Prozent), Türkei (+28 Prozent) und Ägypten (+21 Prozent).

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 03:39 ET (08:39 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 10,00 0,00% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der DAX tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen