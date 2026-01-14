Audi liefert 2025 weltweit weniger aus - Aufwärtstrend in 4Q

DOW JONES--Der Premiumautohersteller Audi hat 2025 zwar weltweit mit 1,62 Millionen Fahrzeuge rund 3 Prozent weniger ausgeliefert als im Vorjahr, im vierten Quartal allerdings einen klaren Aufwärtstrend verzeichnet. Bereits seit September übertrafen die weltweiten Auslieferungen jedoch in jedem Einzelmonat den Vorjahreswert, wie Audi am Mittwochmorgen mitteilte. Im Jahr 2025 prägten laut Audi die geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Auslieferungszahlen. Nicht nur die Wettbewerbssituation in China sondern auch die US-Zollpolitik habe die gesamte Automobilbranche vor große Herausforderungen gestellt. Dies habe sich auch auf das internationale Konsumverhalten ausgewirkt, und die soliden Ergebnisse in Europa, Deutschland und den Übersee- und Wachstumsmärkten hätten diese Einflüsse nicht vollständig kompensieren können.

In Europa (ohne Deutschland) lieferte Audi mehr als 464.000 Fahrzeuge aus, ein leichter Rückgang von 0,5 Prozent zum Vorjahr. In Deutschland legten die Auslieferungen um 4 Prozent auf 206.290 Autos zu, und von den ausgelieferten Fahrzeugen waren rund 41.000 vollelektrisch (+89 Prozent). In Nordamerika übergab Audi 202.143 Einheiten, das war ein Rückgang von 12 Prozent. Der Wettbewerb im Markt China blieb laut Audi weiterhin intensiv, hier wurden knapp 618.000 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 5 Prozent. In den Übersee- und Wachstumsmärkten konnte Audi die Auslieferungen mit knapp 134.000 Einheiten um rund 6 Prozent steigern, bei den vollelektrischen Modellen sogar um fast 26 Prozent. Ein starkes Wachstum gab es unter anderem in den Ländern Argentinien (+77 Prozent), Türkei (+28 Prozent) und Ägypten (+21 Prozent).

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 03:39 ET (08:39 GMT)