Audi muss in den USA Autos wegen Kameraproblem zurückrufen

DOW JONES--Die VW-Marken Audi und Lamborghini müssen in den USA einen großen Fahrzeugrückruf umsetzen. Nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA vom Dienstag muss Audi knapp 357.000 Fahrzeuge diverser Modelle der Baujahre 2019 bis 2026 in die Werkstätten beordern. Softwareprobleme könnten zu einem Ausfall der Rückfahrkamera führen, wodurch das Unfallrisiko steige, heißt es in der Mitteilung.

Bei der zu Audi gehörenden Marke Lamborghini haben gut 10.500 Urus-SUVs der Modelljahre 2019 bis 2024 ein solches Kameraproblem und benötigen ebenfalls ein Software-Update.

Vergangene Woche war bereits Porsche aus dem gleichem Grund von der Behörde mit dem Rückruf von knapp 174.000 Fahrzeugen beauflagt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 07:34 ET (12:34 GMT)