Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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17.03.2026 05:29:39
Audi-Personalvorstand: Kein zusätzlicher Stellenabbau
AUSBURG (dpa-AFX) - Die Ingolstädter Volkswagen-Tochter (Volkswagen (VW) vz) Audi hat vor Bekanntgabe ihrer Jahreszahlen einen neuerlichen Personalabbau für die kommenden Jahre ausgeschlossen. "Es wird keinen weiteren Stellenabbau über die vereinbarten 7.500 Arbeitsplätze hinaus geben", sagte Personalvorstand Xavier Ros der "Augsburger Allgemeinen" mit Blick auf die bereits vergangenes Jahr verkündete Zahl. Und: "Die Beschäftigungsgarantie bis Ende 2033 gilt."
Zudem stehe Audi zu seiner Zusage, den Stellenabbau ohne Entlassungen zu erreichen. "Keiner muss sich um seinen Arbeitsplatz sorgen", sagte Ros und versicherte: "Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen."
Ein Großteil der geplanten Personaleinsparungen sei schon auf den Weg gebracht worden. Man habe vereinbart, dass bis Ende 2027 bereits bis zu 6.000 Stellen der insgesamt bis zu 7.500 abgebaut werden. "Wir befinden uns hier auf einem sehr guten Weg. Wir haben bereits 65 Prozent der bis zu 6.000 geplanten Personalanpassungen heute schon umgesetzt oder vertraglich fixiert. Entweder haben uns diese Mitarbeitenden schon verlassen oder Vereinbarungen getroffen, wann und wie sie ausscheiden", erklärte er./ctt/DP/zb
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