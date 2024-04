Audi plant Batterieproduktion in Heilbronn - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Audi will nach Informationen der Automobilwoche aus Unternehmenskreisen an seinem Standort im Raum Heilbronn neben der Autoproduktion eine Fertigung für Batteriemodule ansiedeln. "Im Zuge der Elektrifizierung der Standorte haben wir den Plan, die Fertigungstiefe zu erweitern. Dazu zählt unter anderem die Fertigung von Batterien oder Batteriemodulen", zitiert das Branchenmagazin eine Audi-Sprecherin. Ein potenziell geeigneter Ort sei das Industriegebiet Böllinger Höfe in Heilbronn.

An den Standorten Brüssel und Ingolstadt hat Audi bereits Batteriemontagen in Betrieb.

Die Module aus Heilbronn seien für die künftige Scalable Systems Platform (SSP) des VW-Konzerns bestimmt, auf der von 2026 an Fahrzeuge gebaut werden sollen. Bis zu 1.000 Module pro Tag sollen Audi-Mitarbeiter in Ingolstadt fertigen.

April 14, 2024 07:53 ET (11:53 GMT)