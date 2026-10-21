AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
|
21.10.2026 14:11:00
Audi streicht Gelder für Weihnachtskonzert, Firmenläufe, Jugendchorakademie
Der Sparkurs bei Audi trifft auch Sport- und Kulturevents. An den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm beendet die VW-Tochter viele Sponsorings und gibt als Begründung einen »verantwortungsvollen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen« an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AUDI AG
Analysen zu AUDI AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street dürfte leichter starten. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.