AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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12.10.2026 09:04:16
Audi verkaufte heuer weniger Autos, China-Absatz brach ein
Auf dem wichtigsten Einzelmarkt China gingen die Verkäufe um fast ein Viertel zurück, in den USA lag der Rückgang bei 17,3 Prozent. Das Europa-Geschäft nahm zuWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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