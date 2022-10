Audi wählt Sauber als strategischen Partner für Formel-1-Einstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Audi hat den Schweizer Rennstall Sauber als strategischen Partner für den Formel-1-Einstieg ausgewählt. Audi plant, einen Anteil an der Sauber Group zu übernehmen, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Einzelheiten dazu wurden noch nicht genannt.

Sauber wird ab 2026 als Audi-Werksteam in der Königsklasse des Motorsports starten. Die Schweizer zählen mit rund 30 Jahren Wettbewerbserfahrung zu den renommiertesten und traditionsreichsten Teams in der Formel 1.

Während Audi am Standort Neuburg an der Donau seine eigene Antriebseinheit ("Power Unit") entwickelt - bestehend aus Elektromotor, Batterie, Steuerungselektronik und Verbrennungsmotor - werde Sauber am Standort in Hinwil in der Schweiz das Einsatzfahrzeug entwickeln und fertigen. Sauber werde auch für die Planung und Durchführung der Renneinsätze zuständig sein, teilte Audi weiter mit.

Der Ausbau des Standorts in Neuburg in Bezug auf Personal, Gebäude und technische Infrastruktur soll 2023 weitestgehend stehen. Erste Testfahrten mit der für das 2026er-Reglement entwickelten Power Unit in einem Formel-1-Testauto sind für 2025 geplant.

Audi hatte den Einstieg in die Rennserie Formel 1 vor zwei Monaten angekündigt. Mit welchem Rennstall Audi antritt, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

