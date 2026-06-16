Audible Aktie
WKN DE: A0B8AS / ISIN: US05069A3023
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16.06.2026 12:43:00
Audible: Premium-Podcasts künftig auch in Apple-App anhörbar
Wem die Audible-App zum Anhören von Podcast-Inhalten der Amazon-Tochter nicht gefällt, kann dank „Connected Subscription“ nun auch Apples Player verwenden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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