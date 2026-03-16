Audience Aktie
WKN DE: A1JX6X / ISIN: US05070J1025
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16.03.2026 21:45:00
Audience Unlimited Could Be The Trade Desk's Next Strategic Test
The Trade Desk (NASDAQ: TTD) built its reputation as the independent demand-side platform for the open internet. The company based its pitch on neutrality, transparency, and performance outside the walled gardens of Alphabet's Google and Meta Platforms.But the advertising landscape has changed. Amazon now pairs retail data with premium streaming inventory. Major platforms embed artificial intelligence (AI) deeply into their advertising stacks.Against that backdrop, The Trade Desk introduced a new initiative: Audience Unlimited. It didn't generate the headlines that Kokai did. But strategically, it may be just as important.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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