Audientes A-S Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Audientes A-S Registered hat am 30.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,33 Prozent auf 0,0 Millionen DKK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

