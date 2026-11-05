Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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05.11.2026 15:50:00
Audio-Streaming in Deutschland: Spotify holt auf, YouTube bleibt vorn
Die Videoplattform YouTube sichert sich hierzulande Platz eins bei den beliebtesten Audiodiensten – und sticht Spotify aus. Doch das könnte sich ändern.
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Nachrichten zu Spotify
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30.10.26
|Spotify aims to launch AI music remix service early next year (Financial Times)
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22.10.26
|Spotify setzt Wachstum fort: Aktie deutlich fester (dpa-AFX)
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22.10.26
|ROUNDUP: Spotify will auch mit lukrativen Hörbüchern weiter stark wachsen (dpa-AFX)
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21.10.26
|Ausblick: Spotify legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: Spotify mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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04.08.26
|Spotify steigert Gewinn deutlich - Nutzerprognose enttäuscht: Aktie fällt (dpa-AFX)
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04.08.26
|ROUNDUP: Spotify enttäuscht mit Quartalsprognose - Aktie legt dennoch zu (dpa-AFX)
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04.08.26
|Spotify profits hit by heavy spending as fears build over streaming growth (Financial Times)
Analysen zu Spotify
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