AudioCodes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AudioCodes hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent auf 62,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at