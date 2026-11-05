AudioCodes präsentierte Quartalsergebnisse

AudioCodes hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AudioCodes ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 64,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AudioCodes einen Umsatz von 61,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at