AudioCodes verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AudioCodes stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AudioCodes in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62,6 Millionen USD im Vergleich zu 61,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,310 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei AudioCodes ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat AudioCodes im vergangenen Geschäftsjahr 245,60 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AudioCodes 242,18 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at