AudioCodes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AudioCodes hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 63,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 61,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at